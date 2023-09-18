Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке

Guardian: Зеленский в Нью-Йорке встретится с президентом Бразилии да Силвой

Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщает издание The Guardian.

В сообщении говорится, что президент Бразилии пытался позиционировать себя как возможного мирного посредника между Россией и Украиной, утверждая, что некоторые страны для достижения мира должны оставаться нейтральными.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Катрин Колонна сообщила, что Зеленский поучаствует в заседании Совета безопасности ООН по Украине.