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17:36, 18 сентября 2023Культура

Звезда «Женщины-кошки» разозлилась на рэпера Дрейка из-за фото в зеленой слизи

Дрейк использовал для сингла фото Холли Берри в зеленой слизи и разозлил актрису

Фото: Norbert Scanella / Globallookpress.com

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) использовал фото голливудской актрисы Холли Берри в качестве обложки для своего сингла Slime You Out и разозлил ее. На это обратило внимание издание Page Six.

На кадре с вручения премии Nickelodeon Kids' Choice Awards 2012 года актриса покрыта слаймом — зеленой слизью, которой на мероприятии неожиданно обливают звезд. Берри заявила, что перед тем, как канадский рэпер выкупил изображение у фотобанка Getty Images, он сначала обратился к ней за разрешением, однако звезда фильма «Женщина-кошка» ему отказала.

«Зачем спрашивать, если все равно собираешься сделать то, что хочешь! Меня словно послали к черту. Не круто», — сказала она.

Ранее Дрейк стал рекордсменом по заработку за один концерт. Исполнитель получил более пяти миллионов долларов за выступление на Capital One Arena в Вашингтоне 28-29 июля.

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    Варвара Кошечкина
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