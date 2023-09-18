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14:46, 18 сентября 2023Спорт

Игрок клуба РПЛ рассказал о сорвавшемся переезде в Европу

Игрок «Краснодара» Сперцян расстроился из-за сорвавшегося переезда в Европу

Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Эдуард Сперцян рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel о сорвавшемся переезде в Европу.

«Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе», — поделился спортсмен. Он добавил, что сейчас все его мысли с «Краснодаром», потому что надо продолжать работать и биться за чемпионство.

9 июня нидерландский «Аякс» сделал «Краснодару» предложение по покупке Сперцяна. Спортивный директор клуба Свен Мислинтат обращался в агентство, ведущее дела игрока. Однако в августе стало известно, что Мислинтату не дали разрешение на приобретение Сперцяна по моральным соображениям.

23-летний Сперцян имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года он выступает за сборную Армении. В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл в восьми матчах, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи.

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    Дарья Коршунова
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