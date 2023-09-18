Судам в Европе предрекли огромные траты из-за глобальной проблемы

Bloomberg предрек грузовым судам в ЕС большие расходы на выбросы СО2

С января морские суда, перевозящие грузы на территории Евросоюза (ЕС), присоединятся к международной схеме торговли квотами на вредные выбросы — это значит, что им придется платить за выбросы парниковых газов. Расходы будут огромными и в случае крупнейших грузовых компаний, таких как Mediterranean Shipping Company и Moller-Maersk, могут достигать сотен миллионов долларов, прогнозирует Bloomberg.

По данным DNV — крупнейшего классификационного общества, которое занимается регистрацией судов — для одного контейнеровоза, перевозящего грузы между Европой и Азией, стоимость выбросов СО2 в следующем году может составить около 810 тысяч евро (863,6 тысячи долларов) при условии, что тонна выброшенного углекислого газа будет стоить 90 евро.

При этом в 2025 году по мере ужесточения законов сумма может вырасти до 1,4 миллиона евро (1,49 миллиона долларов). В такой ситуации владельцы судов будут поднимать ставки фрахта, также могут вырасти тарифы на морские перевозки, отметили в компании.

На морской транспорт приходится более 80 процентов глобальных перевозок, причем в год суда могут выбрасывать в атмосферу около миллиарда тонн углекислого газа. Разработанная Евросоюзом схема торговли квотами на вредные выбросы предполагает, что перевозчики будут более экономично использовать топливо, а выбросы СО2 сократятся. В ближайшее время в закон также будут включены выбросы метана и закиси азота.

Для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году и предотвращения повышения температуры выше 1,5 градуса Цельсия в этом столетии потребуются глобальные инвестиции в размере 2,7 триллиона долларов на ежегодной основе.