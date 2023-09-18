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09:50, 18 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области предложили обсудить освобождение ГДР

Рогов предложил поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, говоря об условиях канцлера ФРГ Олафа Шольца для переговоров по украинской ситуации, предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР. Его цитирует РИА Новости.

«Мы как жители освобожденной части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ», — сказал он и добавил, что в то время не проводили референдум. По его словам, просто сломали стену, проходившую по границе двух стран.

Рогов подчеркнул, что Шольц не может выдвигать какие-либо условия для переговоров по ситуации на Украине. Если канцлер ФРГ хочет войти в историю как порядочный политик, то ему стоит вывести войска из восточной части государства, которая была «оккупирована ФРГ» в 1990 году, отметил он.

Ранее Шольц заявил, что для начала мирных переговоров с Украиной Россия должна вывести свои войска. Призывы к мирным переговорам, направленные Киеву, он назвал циничными.

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    Кристина Есикова
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