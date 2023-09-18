Telegram Кадырова описал потери Украины словами «перевалило все мыслимые грани»

Число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кременском направлении «перевалило все мыслимые грани». Об этом говорится в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника в кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», — сказано в посте. Отмечается, что отряд Охотника, входящий в спецназ «Ахмат», с помощью дронов и ствольной артиллерии не позволяет ВСУ закрепиться на новых позициях.

Согласно опубликованным кадрам, вся территория Серебряного лесничества кременского направления хорошо просматривается с воздуха. Уточняется, что опытным операторам беспилотников удается наносить точные удары.

Ранее стало известно, что в последнее время украинские войска несут огромные потери, в отдельных подразделениях они достигают 80-90 процентов личного состава. Как рассказал один из офицеров призывной службы Полтавской области подполковник Виталий Бережной, из 100 призванных прошлой осенью остались лишь 10-20 человек.