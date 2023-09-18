В США сообщили об огромных потерях в ВСУ

Military Watch Magazine: потери в ВСУ составляют около 80-90 % личного состава

В последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, в отдельных подразделениях они достигают 80-90 процентов личного состава. Об этом пишет Military Watch Magazine со ссылкой на украинских офицеров.

Один из офицеров призывной службы Полтавской области подполковник Виталий Бережной рассказал, что из 100 призванных прошлой осенью, осталось лишь 10-20 человек. В результате потери достигают до 80-90 процентов.

Издание напомнило, что в сентябре Министерство обороны Украины расширило круг граждан, которых могут призвать в армию. Теперь могут призвать мужчин с гепатитом, бессимптомной ВИЧ-инфекцией и излеченным туберкулезом.

Также Military Watch Magazine со ссылкой на Wall Street Journal сообщило, что украинских призывников снабжали советскими автоматами и военной формой.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что элитное подразделение ВСУ потребовало от командования вывести его с передовой на ореховском направлении запорожского фронта. Он уточнил, что украинские войска на указанном направлении выдохлись.