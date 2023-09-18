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18:51, 18 сентября 2023Спорт

Названы лучшие упражнения для укрепления сердечной мышцы

Врач Хачирова заявила, что занятия йогой и плаванием могут укрепить сердце

Фото: Carl Barcelo / Unsplash

Врач-кардиолог Асият Хачирова назвала лучшие упражнения для укрепления сердечной мышцы. Ее слова приводит NEWS.ru.

Хачирова заявила, что занятия йогой и плаванием могут способствовать улучшению здоровья, снижению уровня стресса, а также артериального давления. Плавание также улучшает кровообращение, увеличивая частоту сердечных сокращений.

Эксперт подчеркнула, что подобными свойствами также обладают бег, катание на велосипедах, скандинавская ходьба и аэробика. Кроме того, к числу полезных для здоровья занятий относят силовые тренировки. Они помогают укрепить мышечный корсет, который поддерживает работу сердца.

4 сентября журналисты «Кубанских новостей» назвали элементарное упражнение для улучшения здоровья. Источник посоветовал поднимать руки. Движение необходимо выполнять по одной минуте в день, постепенно увеличивая время до пяти минут.

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    Анастасия Борисова
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