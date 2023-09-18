Конфликтующие Ивлеева и Галич показали тела после похудения на фото

Российские блогерши Анастасия Ивлеева и Ида Галич показали тела после похудения на новых фото. Соответствующие публикации появились на страницах знаменитостей в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Конфликтующие девушки поделились с подписчиками результатами преображения с интервалом в несколько часов. Ивлеева первая разместила в сторис фото, на котором она предстала позирующей перед камерой в пижамном комплекте, состоящем из шелковых шорт и полупрозрачной кофты.

После нее Галич выложила кадр в нижнем белье. Звезда продемонстрировала подтянутую фигуру в черных трусах и белой майке. Видно, что на время съемки инфлюэнсерша отказалась от макияжа.

Летом 2020 года стало известно, что между блогершами произошел публичный конфликт. Поводом для ссоры послужил пост Галич о рейтинге Forbes. Девушки поспорили из-за слов Галич о «ссаных гивах» (розыгрышах призов), которые, в том числе, проводила и Ивлеева.