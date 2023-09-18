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13:03, 18 сентября 2023Моя страна

В Казахстане заинтересовались круизами по Каспию

Посол Казахстана в России заявил об интересе туристов к круизам по Каспию

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Казахстанские туристы будут заинтересованы круизами по Каспию. Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев, передает «Интерфакс».

По его словам, проект будет пользоваться спросом среди граждан республики.

«В Каспийском море находятся очень разные города и они все уникальны: Баку, Актау, Дербент, Махачкала и естественно Астрахань. Это разные города с разной культурой, с разными потенциалами, разной историей», — подчеркнул дипломат.

Абаев добавил, что в ходе своего визита в Астраханскую область планирует обсудить вопросы сотрудничества, в том числе промышленную кооперацию, транспорт, логистику, транзит, туризм, культурно-гуманитарное сотрудничество, а также перспективы в образовательной сфере.

В июле сообщалось, что из Саратова запустят новый туристический железнодорожный маршрут «Каспийские жемчужины». Туристы смогут побывать в цитадели Нарын-кала, увидеть экраноплан «Лунь», прозванный «Каспийским монстром», и посетить астраханский рынок с рыбными деликатесами и осетровую ферму.

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