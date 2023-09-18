Названо условие роста курса доллара до 100 рублей

Экономист Григорьев допустил краткосрочный рост доллара до 100 рублей

Курс рубля может проседать до 100 за доллар под воздействием сиюминутных конъюнктурных факторов, но потом будет возвращаться в промежуток до 100, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, пока не создано условий для укрепления национальной валюты. С одной стороны, рост импорта на фоне снижения экспорта приводит к тому, что спрос на иностранную валюту превышает предложение. Кроме того, частью валют, в которых Россия начала рассчитываться, сложно воспользоваться. Прежде всего, речь идет о рупиях. С другой стороны, необходимы валютные ограничения по отношению к экспортерам, чтобы они быстрее возвращали валютную выручку в Россию, и в целом по отношению к капиталу как таковому.

«Соотношение дефицита и отсутствия ограничений добавляет свободы спекулянтам, что делает курс еще менее устойчивым и менее выгодным. В отсутствие первого и второго факторов, которые могли бы скорректировать курс, он у нас будет примерно таким, какой есть. Иногда он будет проседать под воздействием каких-то сиюминутных конъюнктурных факторов, но потом будет возвращаться в промежуток до 100. Амплитуда 93-98 рублей за доллар, скорее всего, будет сохраняться и дальше в течение неопределенного времени», — рассказал эксперт.

Ранее Григорьев допустил, что курс рубля по отношению к доллару и евро может вырасти к концу года. Максимально возможным пределом укрепления национальной валюты он назвал 85-90 рублей за доллар.

