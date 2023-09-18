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11:41, 18 сентября 2023Экономика

Названо условие роста курса доллара до 100 рублей

Экономист Григорьев допустил краткосрочный рост доллара до 100 рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Курс рубля может проседать до 100 за доллар под воздействием сиюминутных конъюнктурных факторов, но потом будет возвращаться в промежуток до 100, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, пока не создано условий для укрепления национальной валюты. С одной стороны, рост импорта на фоне снижения экспорта приводит к тому, что спрос на иностранную валюту превышает предложение. Кроме того, частью валют, в которых Россия начала рассчитываться, сложно воспользоваться. Прежде всего, речь идет о рупиях. С другой стороны, необходимы валютные ограничения по отношению к экспортерам, чтобы они быстрее возвращали валютную выручку в Россию, и в целом по отношению к капиталу как таковому.

«Соотношение дефицита и отсутствия ограничений добавляет свободы спекулянтам, что делает курс еще менее устойчивым и менее выгодным. В отсутствие первого и второго факторов, которые могли бы скорректировать курс, он у нас будет примерно таким, какой есть. Иногда он будет проседать под воздействием каких-то сиюминутных конъюнктурных факторов, но потом будет возвращаться в промежуток до 100. Амплитуда 93-98 рублей за доллар, скорее всего, будет сохраняться и дальше в течение неопределенного времени», — рассказал эксперт.

Курс доллара от TradingView

Ранее Григорьев допустил, что курс рубля по отношению к доллару и евро может вырасти к концу года. Максимально возможным пределом укрепления национальной валюты он назвал 85-90 рублей за доллар.

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    Екатерина Смирная
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