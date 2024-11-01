Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 1 ноября 2024Ценности

Модель с заболеванием кожи вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья

Мария Винар (Редактор отдела «Ценности» )
Винни Харлоу

Винни Харлоу. Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу посетила вечеринку в Западном Голливуде в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

30-летняя манекенщица с витилиго вышла в свет в культовом образе американской певицы Дайаны Росс, в котором та снялась для обложки своего музыкального альбома Everything Is Everything. Харлоу предстала перед камерами в прозрачном комбинезоне, оформленном сияющими стразами на интимных частях тела. К своему наряду она подобрала остроносые серебристые туфли и длинную белую шубу.

Знаменитость дополнила свой образ массивным ожерельем, объемной прической и макияжем с акцентом на подведенные черным карандашом глаза.

В июле сообщалось, что Винни Харлоу в откровенном наряде посетила вечеринку американского бизнесмена Майкла Рубина. Тогда супермодель пришла на мероприятие в мерцающем белом платье с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Настоятельный запрос общества». В России призвали положить конец безобразиям мигрантов

      ВСУ обстреляли храм в Авдеевке

      Пропавший из архива в России указ Петра II продали во Франции

      Предсказан последний «подарок» Джо Байдена для Украины

      В Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams

      Польша начала строить укрепления на границе с Россией

      Один из богатейших американцев назвал выбранного им кандидата на пост президента США

      В США предрекли сокращение помощи Украине при любом президенте

      Модель с заболеванием кожи вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья

      Бывший канцлер Германии рассказал об ошибке Киева в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше