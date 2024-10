Модель с заболеванием кожи вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу посетила вечеринку в Западном Голливуде в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

30-летняя манекенщица с витилиго вышла в свет в культовом образе американской певицы Дайаны Росс, в котором та снялась для обложки своего музыкального альбома Everything Is Everything. Харлоу предстала перед камерами в прозрачном комбинезоне, оформленном сияющими стразами на интимных частях тела. К своему наряду она подобрала остроносые серебристые туфли и длинную белую шубу.

Знаменитость дополнила свой образ массивным ожерельем, объемной прической и макияжем с акцентом на подведенные черным карандашом глаза.

В июле сообщалось, что Винни Харлоу в откровенном наряде посетила вечеринку американского бизнесмена Майкла Рубина. Тогда супермодель пришла на мероприятие в мерцающем белом платье с глубоким декольте.