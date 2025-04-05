Il Fatto Quotidiano: Собиравшиеся воевать с РФ украинцы уклоняются от службы ВСУ

Украинцы, даже те, кто раньше был настроен воинственно, любыми способами пытаются сбежать из страны и уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает итальянский журналист Паоло Хуттер в издании Il Fatto Quotidiano.

В качестве примера он привел историю одного украинца, который еще два года назад заявлял о готовности бороться с Россией и рассказывал о том, что молодежь не убегает. Недавно Хуттер захотел связаться с ним, чтобы узнать о его судьбе.

«Cначала я подумал, что он находится в ЕС по какому-то особому разрешению правительства. Вместо этого он ответил, что сбежал», — отметил он.

Журналист также признался, что удивился, когда узнал, что его знакомый провел семь дней в горах и пересек границу с Румынией.

«Учитывая, что поддержка со стороны Европы и США настолько слаба и нестабильна, немного безумно идти на фронт», — отметил он.

Ранее попавший в плен солдат ВСУ Максим Шевченко посоветовал украинцам уклоняться от службы любыми способами из-за тяжелой обстановки на поле боя. Тем, кто уже находится в зоне боевых действий, он пожелал сбежать.