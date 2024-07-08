Модель с заболеванием кожи пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте

Канадская модель Винни Харлоу пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу посетила вечеринку американского бизнесмена Майкла Рубина в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

29-летняя знаменитость с витилиго пришла на мероприятие в мерцающем белом платье с воротником-хомутом и драпированным капюшоном. Упомянутый наряд имел глубокое декольте, которое частично демонстрировало его грудь.

Помимо этого, звезда распустила длинные темные волосы и сделала макияж с коричневым оттенком помады. Ее образ завершали прозрачные браслеты и крупное кольцо.

В мае известная модель пришла на «Формулу-1» в прозрачном платье без бюстгальтера. Винни Харлоу посетила Гран-при Монако «Формулы-1» пришла на гонки в облегающем вязаном макси-платье молочного оттенка.