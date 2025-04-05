Пленный ВСУ Горб заявил о преступлениях командира против жителей Курской области

Пленный украинский военнослужащий Александр Горб рассказал, что его командир с позывным Тринадцатый совершал преступления как против мирного населения, так и против пленных российских солдат. Его слова приводит ТАСС.

Горб рассказал, что его командир «проводил разговоры» с мирными жителями, во время которых он применял физическую силу и избивал жителей приграничья Курской области. Пленный добавил, что Тринадцатый является командиром 156-го батальона ВСУ.

2 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по «Формуле Арриа» заявил, что поспешное бегство ВСУ из Курской области в результате операции российских войск не оставило Киеву времени скрыть следы своих преступлений.

По его словам, при отступлении ВСУ оставляли дорогое западное оборудование, а также минировали местность, в том числе прикрепляя взрывные устройства к детским игрушкам.