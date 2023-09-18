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14:32, 18 сентября 2023Среда обитания

Лондону предрекли экстремальную жару

Мэр Лондона Хан: в столице Британии может быть 45 градусов несколько дней в году

Фото: Anna Gordon / Reuters

В результате усиления темпов глобального потепления столица Великобритания рискует столкнуться с очень тревожной климатической перспективой. В обозримом будущем в Лондоне может быть 45 градусов Цельсия несколько дней в году, заявил мэр города Садик Хан. Его слова приводит The Guardian.

При таком сценарии с проблемой экстремальной жары столкнется большинство жителей британской столицы. Ужесточение погодных условий приведет к нарушению ключевых городских предприятий и учреждений, включая метрополитен, дома престарелых и школы. «Это означает, что мы должны адаптироваться к этим температурам уже сейчас», — заявил Хан.

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Для смягчения последствий глобального изменения климата в Лондоне увеличили число высаженных тенистых деревьев, установили кондиционеры в общественном транспорте. Однако этих мер, по мнению Хана, недостаточно для эффективной борьбы с ужесточением погодных условий. Он, в частности, упрекнул правительство Великобритании за то, что власти до сих пор не ввели в стране аналог американского Закона о снижении инфляции, который в том числе предусматривает активный переход на экологически чистую энергию и электромобили.

«Мы перенимаем опыт других городов, но не можем притворяться, что не отстаем, потому что Великобритания медленно наверстывает упущенное», — заключил Хан в преддверии ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН и специального климатического саммита.

В конце июля Bloomberg предупредил о резком изменении климата Лондона в случае усиления темпов глобального потепления. При таком сценарии погодные условия в столице Великобритании к 2050 году будут напоминать испанскую Барселону. С усилением жары могут столкнуться и другие популярные у туристов европейские города, из-за чего вся региональная индустрия путешествий в обозримом будущем может измениться до неузнаваемости.

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    Анатолий Акулов
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