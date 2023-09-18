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09:38, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman высказалась о «похабных» сообщениях от мужчин

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Известная российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева заявила, что незнакомые мужчины не отправляют ей откровенные фото в соцсетях. На эту тему она высказалась в шоу «Это мое», видео доступно на Rutube.

«Мне правда никогда в жизни не отправляли какие-то мужчины какие-то похабные фотографии. Максимум, что было, торс отправляли один раз. И, может быть, что-то [откровенное] было, но лет так 15 назад», — сказала артистка. Она предположила, что мужчины не присылают ей подобный контент из-за ее образа замужней женщины и многодетной матери.

Ранее Медведева рассказала о ссорах с мужем, капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. Актриса призналась, что в ходе конфликтов они с супругом не прибегают к юмору, чтобы разрядить обстановку.

Перед этим она также высказалась о КВН и назвала участие в телеигре жестким стрессом. По словам Медведедой, игроки постоянно находятся в «не очень здоровом тонусе».

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    Маргарита Щигарева
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