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07:50, 18 сентября 2023Спорт

Канадский хоккеист рассказал о драке на свадьбе и взятках полицейским в России

Канадский хоккеист Мирасти рассказал о драке на свадебной вечеринке в России
Джон Мирасти (справа)

Джон Мирасти (справа). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Джон Мирасти в подкасте Spittin' Chiclets рассказал о том, как принял участие в массовой драке в России.

Спортсмен вспомнил, как вместе с одноклубниками пошел в ночной клуб в Магнитогорске, в котором проходила свадебная вечеринка. В результате ссоры между хоккеистами и гостями вечера завязалась драка. По его словам, подъехавшая к месту происшествия полиция потребовала взятку, после чего Мирасти лишился 400 или 500 долларов.

Мирасти выступал за «Витязь» с 2011-го по 2012-й. Затем он сезон выступал за казахский «Барыс», после чего вернулся в Канаду.

Подкаст Spittin Chiclets выходит в США. Его автор Райан Уитни вместе с гостями часто критикует россиян и жизнь в стране. В частности, американский хоккеист Брайан Берард вспоминал о бесплатных пьянках с девушками в России, а канадский игрок Брэндон Сагдэн рассказал о развившемся у него из-за жизни в России алкоголизме.

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    Анастасия Борисова
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