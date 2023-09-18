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13:37, 18 сентября 2023Россия

Момент падения пешеходного моста на российскую федеральную трассу попал на видео

Момент падения виадука на федеральную трассу под Владивостоком попал на видео

В сети появились кадры момента падения пешеходного виадука на федеральную трассу ХабаровскВладивосток. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На записи видно, как самосвал с открытым кузовом подъезжает к пешеходному мосту и задевает его. Впоследствии сооружение падает на российскую трассу.

Виадук упал в пригороде Владивостока 18 сентября. По данным прокуратуры, пострадал водитель самосвала. Правительство Приморья сообщило, что движение по трассе восстановят ночью после разбора конструкций надземного пешеходного перехода.

До этого автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края упал во время дождей. В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль Nissan Note.

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    Анастасия Шейкина
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