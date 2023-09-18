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10:31, 18 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин напал с кулаками на сотрудника контроля городских парковок

В Москве мужчина ударил контролера парковки, делавшего фото машин

Фото: Мария Григорьева / «Lenta.ru»

В Москве 49-летний мужчина напал на контроллера отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 16 сентября пьяный фигурант в 1-м Павловском переулке ударил кулаком сотрудника, который делал фотофиксацию машин на парковке.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчина признал вину.

Ранее стало известно, что в Вологодской области суд рассмотрит дело 71-летней местной жительницы, угрожавшей топором сотруднице полиции.

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    Екатерина Власова
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