Силовые структуры
Россиянин напал с кулаками на сотрудника контроля городских парковок
В Москве мужчина ударил контролера парковки, делавшего фото машин
В Москве 49-летний мужчина напал на контроллера отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, 16 сентября пьяный фигурант в 1-м Павловском переулке ударил кулаком сотрудника, который делал фотофиксацию машин на парковке.
По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчина признал вину.
Ранее стало известно, что в Вологодской области суд рассмотрит дело 71-летней местной жительницы, угрожавшей топором сотруднице полиции.