Россиянин напал с кулаками на сотрудника контроля городских парковок

В Москве мужчина ударил контролера парковки, делавшего фото машин

В Москве 49-летний мужчина напал на контроллера отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 16 сентября пьяный фигурант в 1-м Павловском переулке ударил кулаком сотрудника, который делал фотофиксацию машин на парковке.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчина признал вину.

Ранее стало известно, что в Вологодской области суд рассмотрит дело 71-летней местной жительницы, угрожавшей топором сотруднице полиции.