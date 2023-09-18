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08:36, 18 сентября 2023Среда обитания

Россиянам пообещали настоящую летнюю погоду

Вильфанд: в конце недели температура воздуха будет выше нормы на 5-6 градусов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Начиная с 20 сентября в России ожидается очень теплая погода. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Температура в центральной части страны поднимется на 5-6 градусов выше нормы, до 25 градусов. На севере Европейской России температура будет также примерно на три градуса выше нормы, пообещал синоптик.

В столице прогнозируется потепление с 21 сентября — температура поднимется выше нормы на шесть градусов, до плюс 20-24 градусов. Настоящая летняя погода придет в Москву 22 сентября, воздух прогреется до 21-26 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее назвал ожидаемое тепло в стране «небывалой за столетие субтропической жарой». Такую погоду, по его словам, сформирует антициклон-трансформер.

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    Нина Ташевская
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