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09:51, 18 сентября 2023Бывший СССР

Российский разведчик оценил вероятность наступления ВСУ на Артемовск

Разведчик ВС России назвал маленькой вероятность наступления ВСУ на Артемовск

Фото: РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти нет шансов незаметно подойти к Артемовску (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии российской Южной группировки войск, передает РИА Новости

По словам военного, его подразделение находится на окраине города, а до ближайшей лесополосы и находящихся там украинских бойцов примерно 900 метров. При этом он назвал маленькой вероятность наступления противника на Артемовск в этом направлении. Разведчик отметил, что российских военных на окраинах населенного пункта отделяют от позиций ВСУ открытые участки местности, рельеф которой мешает продвигаться в сторону города незаметно.

17 сентября врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что за сутки украинская армия предпринимала несколько попыток прощупать российскую оборону на краснолиманском направлении. При этом он также указал на то, что Артемовск по-прежнему находится под обстрелами ВСУ.

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    Алевтина Запольская
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