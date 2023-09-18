В России раскрыли схему обмана Украиной европейцев
Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев раскрыл схему, по которой власти Украины намерены обманывать европейцев. По его словам, Киев будет продавать им военные облигации, но в конечном счете они ничего не получат, сообщает Ura.ru.
«Это прекрасный образец лотереи, построенной на ложных ожиданиях, раздутых современным медийным обществом», — заявил аналитик.
Он подчеркнул, что Запад создал Украине образ страны, которая одерживает победу и в которую необходимо вкладывать деньги ради получения выгоды в будущем, после того, как она победит Россию. Киреев назвал это симулятором, построенным на ложных ожиданиях и сфальсифицированных данных.
Ранее стало известно, что одним из вариантов наращивания расходов на боевые действия для Украины станет запуск военных облигаций для частных лиц за рубежом, в том числе в Западной Европе. Дистанционную продажу ценных бумаг совместно с правительством собирается открыть Investment Capital Ukraine (ICU).