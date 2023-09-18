Аналитик Киреев заявил об обмане Киевом европейцев с помощью военных облигаций

Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев раскрыл схему, по которой власти Украины намерены обманывать европейцев. По его словам, Киев будет продавать им военные облигации, но в конечном счете они ничего не получат, сообщает Ura.ru.

«Это прекрасный образец лотереи, построенной на ложных ожиданиях, раздутых современным медийным обществом», — заявил аналитик.

Он подчеркнул, что Запад создал Украине образ страны, которая одерживает победу и в которую необходимо вкладывать деньги ради получения выгоды в будущем, после того, как она победит Россию. Киреев назвал это симулятором, построенным на ложных ожиданиях и сфальсифицированных данных.

Ранее стало известно, что одним из вариантов наращивания расходов на боевые действия для Украины станет запуск военных облигаций для частных лиц за рубежом, в том числе в Западной Европе. Дистанционную продажу ценных бумаг совместно с правительством собирается открыть Investment Capital Ukraine (ICU).