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16:59, 18 сентября 2023Спорт

Карпин объяснил совет российским футболистам уезжать в Европу

Карпин заявил, что совет россиянам уезжать в Европу вырвали из контекста

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил свой совет игрокам национальной команды уезжать в европейские чемпионаты. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Специалист подчеркнул, что его слова вырвали из контекста, так как он отвечал на поставленный вопрос. «А вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ‑5 Европы, как у Головина, Кузяева и Захаряна. На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта», — отметил Карпин.

Тренер добавил, что не советовал всем российским футболистам уезжать в любые европейские чемпионаты, а говорил о лучших лигах Старого Света. «Был бы только рад, если бы наши игроки прогрессировали и развивались в РПЛ так же, как и в топ‑5 чемпионатах», — заявил Карпин.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. «Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными», — выразил мнение он.

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    Алексей Гусев
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