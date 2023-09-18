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18:56, 18 сентября 2023Россия

Госдума обсудит отмену уведомления Совета Европы о вводе военного положения

Госдума 20 сентября обсудит отмену уведомления СЕ о введении военного положения
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Государственная Дума России 20 сентября в первом чтении рассмотрит законопроект, который отменяет необходимость уведомления генсека Совета Европы (ЕС) о введении или прекращении в стране военного положения. О таком решении сообщил первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков, чьи слова приводит ТАСС.

«20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство в части отмены необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения», — пояснил парламентарий.

В России военное положение в настоящее время действует в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Соответствующий законопроект 9 августа внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Отмечается, что, кроме уведомления о начале и прекращении военного положения, в случае принятия поправок Россия откажется сообщать ООН и СЕ о нарушении прав человека при военном или чрезвычайном положении.

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    Никита Абрамов
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