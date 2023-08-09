Россия откажется уведомлять ООН о нарушении прав человека при военном положении

Путин внесет поправки в статьи об информировании ООН и СЕ о военном положении

Президент России Владимир Путин решил внести в Госдуму проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления ООН и Совета Европы (СЕ) в случае введения или прекращения в стране военного или чрезвычайного положения. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

В случае принятия поправок Россия откажется сообщать ООН и СЕ о нарушении прав человека при военном или чрезвычайном положении. Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этих поправок будет замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Военное положение в настоящее время действует в четырех регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Россия была членом Совета Европы с 1996 года и вышла из него в марте 2022 года. В МИД пояснили, что СЕ в его нынешнем виде отличается от организации, к которой присоединялась По мнению директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринеца, отличительными чертами Совета Европы стали двойные стандарты, лицемерие и русофобия.