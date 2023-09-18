Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 18 сентября 2023Наука и техника

Подвергнута сомнению существующая теория появления болезни Паркинсона

Neuron: подвергнута сомнению существующая теория появления болезни Паркинсона

Фото: Unsplash

Ученые из Северо-Западного университета подвергли сомнению существующую теорию появления болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

Ранее считалось, что формирование болезни Паркинсона обусловлено дегенерацией дофаминергических нейронов. Но новая работа показывает, что дело может быть в нарушении работы синапсов нейронов — в участке, через который передаются импульсы между нервными клетками. Именно этот процесс приводит к дефициту дофамина, что впоследствии вызывает нейродегенерацию.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Специалисты изучили нейроны среднего мозга двух сестер-близнецов. Пациентки родились с мутацией в гене PINK1, ответственном за процесс удаления старых митохондрий. Известно, что изменения в любом из двух генов (Parkin и PINK1) или сразу в двух приводит к развитию болезни Паркинсона. Уже к 16 годам одной из сестер был поставлен соответствующий диагноз. У нее также были зафиксированы частичные нарушения в гене Parkin, что само по себе не должно вызывать болезнь. В то же время другой сестре диагностировали нейродегенеративное заболевание только в 48 лет.

Авторы поняли, что у Parkin есть еще одна важная функция, которую ранее идентифицировать не удавалось. Оказалось, что ген может контролировать высвобождение дофамина в синапсах. В будущем ученые смогут более эффективно предотвращать заболевание, нацеливаясь на новый путь развития болезни Паркинсона.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Байден решил внести изменения в структуру СБ ООН. Лидеры стран считают, что организация больше не отвечает своим целям

    В США заявили о «гражданской войне» внутри конгресса

    Выгоду ипотеки и аренды квартиры сравнили

    Подсчитаны траты граждан на элитную недвижимость в Москве

    Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

    Кульбит автомобиля с москвичами на пляже в Териберке попал на видео

    Исследован малоизученный механизм развития рака

    Украина нашла способ повысить бюджет для боевых действий

    В российском регионе задержали иностранцев за попытку сбыть героин

    Школьникам на уроках в России предложат выбрать президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости