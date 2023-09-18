Мужчина с пистолетом попытался ворваться в российскую школу

В Нижнем Новгороде вооруженный мужчина пытался прорваться в школу и был задержан

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину, пытавшегося ворваться в одну из школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, злоумышленника заметили недалеко от входа в учебное заведение. Охрана тут же заблокировала двери и нажала тревожную кнопку. Прибывшие силовики схватили его. При себе у него был пистолет.

Проводится проверка.

Ранее в Ленинградской области был задержан вооруженный мужчина в противогазе, бродивший по округе. В отношении него было возбуждено дело по статье о хулиганстве, фигуранта заключили под стражу.