Силовые структуры
Мужчина с пистолетом попытался ворваться в российскую школу
В Нижнем Новгороде вооруженный мужчина пытался прорваться в школу и был задержан
Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину, пытавшегося ворваться в одну из школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, злоумышленника заметили недалеко от входа в учебное заведение. Охрана тут же заблокировала двери и нажала тревожную кнопку. Прибывшие силовики схватили его. При себе у него был пистолет.
Проводится проверка.
Ранее в Ленинградской области был задержан вооруженный мужчина в противогазе, бродивший по округе. В отношении него было возбуждено дело по статье о хулиганстве, фигуранта заключили под стражу.