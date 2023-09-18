Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:55, 18 сентября 2023Силовые структуры

Мужчина с пистолетом попытался ворваться в российскую школу

В Нижнем Новгороде вооруженный мужчина пытался прорваться в школу и был задержан

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину, пытавшегося ворваться в одну из школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, злоумышленника заметили недалеко от входа в учебное заведение. Охрана тут же заблокировала двери и нажала тревожную кнопку. Прибывшие силовики схватили его. При себе у него был пистолет.

Проводится проверка.

Ранее в Ленинградской области был задержан вооруженный мужчина в противогазе, бродивший по округе. В отношении него было возбуждено дело по статье о хулиганстве, фигуранта заключили под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Козлы подрались на капоте иномарки в Москве и попали на видео

    Украинский снаряд попал в дом 82-летней россиянки

    Полковник раскрыл способ определить места хранения ракет Storm Shadow на Украине

    Стало известно о бойкоте Польши, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зерна

    Стало известно о возможном строительстве завода Tesla в Саудовской Аравии

    Мужчина с пистолетом попытался ворваться в российскую школу

    Зеленский поучаствует в заседании Совбеза ООН по Украине

    Кантри-певица рассказала о плюсах менопаузы

    Футболист объяснил решение выступать за сборную Армении вместо России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости