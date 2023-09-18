Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 18 сентября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины заявил о полной утрате наступательного потенциала ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров заявил о полной утрате наступательного потенциала ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью утратили наступательный потенциал. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала. А на Западе тем временем постепенно приходит понимание, что никакого плана у Украины не было, и своих партнеров Киев буквально "водил за нос"», — сказано в публикации. По его мнению, возрастет нежелание украинских союзников предоставлять Киеву финансовую помощь.

Кроме того, Азаров отметил, что провальное контрнаступление ВСУ значительно ударило по президенту Владимиру Зеленскому. Причиной этого экс-премьер назвал завышенные ожидания украинцев и западных партнеров. Он подчеркнул, что Киеву надо оперативно показать успехи на фронте, чтобы отчитаться перед Западом. Однако демонстрировать Украине нечего, хотя ВСУ уже использовали более 50 процентов западного оружия, добавил Азаров.

Ранее стало известно, что Пентагон создал спецгруппу для контроля за американской помощью Украине. Уже с начала президентства Джо Байдена, как отмечается, США отправили Киеву помощь на сумму более 43,7 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Байден решил внести изменения в структуру СБ ООН. Лидеры стран считают, что организация больше не отвечает своим целям

    Выгоду ипотеки и аренды квартиры сравнили

    Подсчитаны траты граждан на элитную недвижимость в Москве

    Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

    Кульбит автомобиля с москвичами на пляже в Териберке попал на видео

    Исследован малоизученный механизм развития рака

    Украина нашла способ повысить бюджет для боевых действий

    В российском регионе задержали иностранцев за попытку сбыть героин

    Школьникам на уроках в России предложат выбрать президента

    Российский разведчик оценил вероятность наступления ВСУ на Артемовск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости