Экс-премьер Украины Азаров заявил о полной утрате наступательного потенциала ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью утратили наступательный потенциал. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала. А на Западе тем временем постепенно приходит понимание, что никакого плана у Украины не было, и своих партнеров Киев буквально "водил за нос"», — сказано в публикации. По его мнению, возрастет нежелание украинских союзников предоставлять Киеву финансовую помощь.

Кроме того, Азаров отметил, что провальное контрнаступление ВСУ значительно ударило по президенту Владимиру Зеленскому. Причиной этого экс-премьер назвал завышенные ожидания украинцев и западных партнеров. Он подчеркнул, что Киеву надо оперативно показать успехи на фронте, чтобы отчитаться перед Западом. Однако демонстрировать Украине нечего, хотя ВСУ уже использовали более 50 процентов западного оружия, добавил Азаров.

Ранее стало известно, что Пентагон создал спецгруппу для контроля за американской помощью Украине. Уже с начала президентства Джо Байдена, как отмечается, США отправили Киеву помощь на сумму более 43,7 миллиарда долларов.