«Известия»: в России упростят условия погашения просроченных кредитов

В России решили упростить условия погашения просроченных кредитов для граждан. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, планируется изменить очередность списания платежей по ссуде, если заемщик вносит недостаточный объем средств — в частности, меньше установленной ежемесячной суммы. Уточняется, что сейчас действует последовательность: сначала погашение задолженности, затем — погашение неустоек банку и только потом процентов и основного долга.

Ранее стало известно, что после повышения Центробанком ключевой ставки в России ставки на потребительские кредиты составят минимум 15,5 процента.