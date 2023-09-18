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06:22, 18 сентября 2023Экономика

В России упростят условия погашения просроченных кредитов

«Известия»: в России упростят условия погашения просроченных кредитов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России решили упростить условия погашения просроченных кредитов для граждан. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, планируется изменить очередность списания платежей по ссуде, если заемщик вносит недостаточный объем средств — в частности, меньше установленной ежемесячной суммы. Уточняется, что сейчас действует последовательность: сначала погашение задолженности, затем — погашение неустоек банку и только потом процентов и основного долга.

Ранее стало известно, что после повышения Центробанком ключевой ставки в России ставки на потребительские кредиты составят минимум 15,5 процента.

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    Юлия Мискевич
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