В России решили проконтролировать разведение кошек и собак

Депутат Бурматов: необходимо установить требования к разведению кошек и собак

В России решили проконтролировать разведение животных и продажу их потомства. Соответствующие поправки к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» подготовил замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, сообщает «Коммерсантъ».

Депутат предложил установить требования к разведению животных, условиям их содержания и маркировки и составить перечень случаев, допускающих их продажу. Речь идет преимущественно о собаках и кошках, отсутствие контроля за разведением которых «приводит к жестокому обращению с животными, эпидемиям заболеваний, передающихся в том числе человеку, и деструктивным последствиям для потомства в целом», добавил он.

«Это бум издевательства над животными, поскольку у "разведенцев" не соблюдаются даже элементарные санитарные и ветеринарные требования. Более того, это приводит к порочному кругу. Потому что покупатели думают: "А почему бы нам самим не осуществить вязку, чтобы продавать породистых котят или щенков?". Но они забывают о генетических мутациях, которые возникают в процессе таких бездумных вязок», заявила директор центра помощи бездомным животным «Беригиня» Ольга Келли.

Избавиться от «серых» заводчиков непросто из-за высокого спроса на их работу, заявила владелец питомника французских бульдогов «Налс Виста Визард» Наталья Кириллова. По ее словам, люди продолжают верить, что документы на животных стоят «бешеных денег». При этом отсутствие регистрации помета говорит лишь о халатности продавца — и отсутствии его гарантий и ответственности.

Ранее Бурматов предлагал обязать заводчиков регистрировать и вакцинировать питомцев, а также платить налоги со своей деятельности. По его словам, это позволит решить проблему так называемых «черных заводчиков», которые занимаются коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев.