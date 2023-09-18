Минобороны сообщило о приближении самолета ВВС США к границам России

МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВВС США над Баренцевым морем

В Минобороны России заявили о приближении к государственной границе самолета ВВС США над Баренцевым морем. Дополнительно сообщается, что российский МиГ-31 не допустил нарушения воздушного пространства страны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — передает оборонное ведомство.

Также уточняется, что полет российского МиГ-31 был выполнен в строгом соответствии с международным правом, без опасного приближения с американским самолетом.

Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии над Баренцевым морем, нарушение границы России не было допущено.