Мэр Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы

Мэр Сергей Собянин отправил правительство Москвы в отставку. Подписанный градоначальником указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, правительство продолжит осуществлять свои обязанности до формирования его нового состава.

Ранее Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. 18 сентября избранный глава города принес присягу во время церемонии инаугурации в Московском концертном зале «Зарядье». На церемонии также присутствовал президент России Владимир Путин, которые поздравил градоначальника с победой на выборах.