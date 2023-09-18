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16:20, 18 сентября 2023Россия

Собянин отправил правительство Москвы в отставку

Мэр Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Мэр Сергей Собянин отправил правительство Москвы в отставку. Подписанный градоначальником указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, правительство продолжит осуществлять свои обязанности до формирования его нового состава.

Ранее Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. 18 сентября избранный глава города принес присягу во время церемонии инаугурации в Московском концертном зале «Зарядье». На церемонии также присутствовал президент России Владимир Путин, которые поздравил градоначальника с победой на выборах.

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    Константин Лысяков
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