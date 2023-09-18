Адвокат заявил о новом обыске без санкции суда в доме депутата Рады Шуфрича

Адвокат Шуфрича заявил о новом обыске СБУ в доме депутата Рады без санкции суда

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит новый обыск без санкции суда в доме депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, об этом сообщил его адвокат Александр Тананакин, передает «Страна.ua».

По словам юриста, из дома арестованного по обвинению в госизмене депутата пытаются вывезти ценные вещи, картины и антиквариат.

«Дальнейшая судьба этих вещей, как и причина этого ночного перформанса в отсутствие хозяина дома, непонятна», — отметил Тананакин.

Утром 15 сентября СБУ пришла с обысками к Шуфричу. Депутата подозревают в госизмене и сотрудничестве с бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем, которого украинские власти считают сотрудником ФСБ. Также стало известно, что суд над Шуфричем пройдет в закрытом режиме.

