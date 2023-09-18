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13:55, 18 сентября 2023Россия

Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось о поражении четырех пунктов управления ВСУ в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пункты управления находились в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка в Донецкой народной республике.

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