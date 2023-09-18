Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось о поражении четырех пунктов управления ВСУ в зоне СВО

Российские войска поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пункты управления находились в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка в Донецкой народной республике.

Ранее Вооруженные силы России отразили атаку, подготовленную ВСУ на запорожском направлении. Атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино встретили ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.