Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в зоне спецоперации
Российские войска поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«Поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пункты управления находились в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка в Донецкой народной республике.
Ранее Вооруженные силы России отразили атаку, подготовленную ВСУ на запорожском направлении. Атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино встретили ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.