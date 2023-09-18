Генерал ВСУ Соколов: в начале СВО российские силы имели полное преимущество

Российская группировка, наступавшая с севера, в первые дни специальной военной операции (СВО) имела полное преимущество над возможностями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал генерал ВСУ Андрей Соколов в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, на севере российские силы имели преимущество над украинскими по меньшей мере в 20-25 раз. «Могу сказать, что это было полное преимущество и в личном составе, и в технике», — вспомнил Соколов.

Он также рассказал, что не знает, как быстро была выбита система противовоздушной обороны (ПВО), но уточнил, что в первый день она вообще никак себя не проявила. «Противник имел полное преимущество в воздухе», — сказал генерал.

Ранее пленный боец ВСУ Богдан Коцан заявил, что к началу СВО привела деятельность Владимира Зеленского и других украинских политиков. Сам он признался, что за Зеленского не голосовал.