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13:17, 18 сентября 2023Россия

Власти региона России сообщили о тысячах поврежденных ВСУ домов

Почти 8 тысяч домов были повреждены в Белгородской области ВСУ с начала СВО

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Почти восемь тысяч домов и квартир были повреждены в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила врио главы администрации губернатора Белгородской области Елена Долманова, ее слова приводит «Интерфакс».

По словам Долмановой, из 7929 поврежденных обстрелами ВСУ помещений 4,5 тысячи — частные дома, остальные — квартиры.

«По состоянию на 17 сентября восстановлено 4847 жилых помещений, из них частных домовладений — 3119 и квартир — 1728», — объявила Долманова. Представительница властей Белгородской области также сообщила, что восстановление 649 жилых помещений невозможно, так как они либо разрушены полностью, либо находятся в опасной зоне.

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По словам Долмановой, сильнее всего в ходе обстрелов пострадал Шебекинский городской округ.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины. Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар».

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