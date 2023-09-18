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11:18, 18 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о выведении в тыл части войск ВСУ из района Новодонецкого

Гагин: ВСУ вывели в тыл значительную часть войск из района Новодонецкого

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели в тыл значительную часть войск с территорий в районе населенного пункта Новодонецкое. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, цитирует ТАСС.

Он отметил, что «мясные штурмы» украинских войск оказались безрезультативными. Российская активная оборона привела к большим потерям в рядах группировки ВСУ на направлении Новодонецкого, подчеркнул Гагин. «Активность противника на этом участке фронта заметно снизилась, ВСУ вынуждены были оттянуть в тыл существенную часть войск с этого направления», — сказал советник врио главы региона.

По его словам, подразделения ВСУ понесли большие потери, безуспешно пытаясь прорвать оборону российских войск под населенным пунктом. Он уточнил, что безвозвратные потери украинской армии на южнодонецком направлении за неделю боестолкновений достигли нескольких сотен военных.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) остановили продвижение войск Украины на Времевском выступе. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что бойцы ВСУ продвигались в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское, но были остановлены и разбиты.

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    Кристина Есикова
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