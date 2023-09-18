В Германии высказались о возможной победе Трампа

Глава МИД ФРГ Бербок: Европа будет лучше подготовлена к возвращению Трампа

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Европа будет лучше подготовлена к возможному возвращению к власти экс-президента США Дональда Трампа по итогам выборов главы государства 2024 года, чем в 2016-м. Об этом она рассказала в интервью агентству Bloomberg.

«В то время вряд ли кто-нибудь в Европе мог себе представить, что появится президент США, который будет ставить под сомнение НАТО, альянс, который является страховкой жизни для европейцев. Многие вещи в прошлом были для нас полным шоком», — заявила глава МИД.

Также она рассказала о поездке в США в преддверии проведения Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. В частности, политик посетила города Вашингтон и Остин, где провела встречи с представителями Республиканской партии. Она объяснила им, почему президентство Трампа было вызовом для Европы, а также выразила надежду на продолжение поддержки им Украины.

Ранее Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта с Россией. По словам экс-главы США, если бы украинские власти отказались от небольшой части своей территории, то они бы потеряли куда меньше, чем в итоге «присоединила к себе Россия». Соглашение с Москвой позволило бы сохранить страну.