Минобороны России: минометчики уничтожили 2С4 «Тюльпаном» укрепрайон ВСУ в ЛНР

Минометчики Центрального военного округа (ЦВО) с помощью 2С4 «Тюльпан» уничтожили опорные пункты и укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, российские минометные подразделения используют в бою осколочно-фугасные мины на расстоянии от четырех до девяти километров. Чтобы нанести максимальное поражение, бойцы активируют взрыватели с различным замедлением в зависимости от вида сооружений.

Ранее стало известно, что группировка «Восток» уничтожила две разведывательные и одну штурмовую группы ВСУ в районе Приютного. Они также пресекли выход группы пехоты ВСУ в направлении Старомайорского и сорвали ротацию подразделений украинской армии севернее Никольского.