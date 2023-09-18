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06:28, 18 сентября 2023Бывший СССР

Российские войска «Тюльпаном» уничтожили укрепрайон ВСУ в ЛНР

Минобороны России: минометчики уничтожили 2С4 «Тюльпаном» укрепрайон ВСУ в ЛНР
Миномет «Тюльпан»

Миномет «Тюльпан». Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Минометчики Центрального военного округа (ЦВО) с помощью 2С4 «Тюльпан» уничтожили опорные пункты и укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, российские минометные подразделения используют в бою осколочно-фугасные мины на расстоянии от четырех до девяти километров. Чтобы нанести максимальное поражение, бойцы активируют взрыватели с различным замедлением в зависимости от вида сооружений.

Ранее стало известно, что группировка «Восток» уничтожила две разведывательные и одну штурмовую группы ВСУ в районе Приютного. Они также пресекли выход группы пехоты ВСУ в направлении Старомайорского и сорвали ротацию подразделений украинской армии севернее Никольского.

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    Александра Синицына
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