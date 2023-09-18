Журналист Эверт: ФРГ не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

ФРГ не следует выдавать Украине беженцев для службы в Вооруженных силах страны (ВСУ). Такой совет дал шеф-редактор газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт в эфире немецкого Deutschlandfunk.

«Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться», — сказал журналист. По его мнению, Киев даже в столь тяжелые для страны времена должен защищать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.

Тем временем в США заявили об угрозе со стороны украинских беженцев. Все из-за риска, что они «активизируются подобно террористическим ячейкам» в случае прекращения финансирования прокси-войны американского руководства против России. Таким сценарием развития событий ранее пригрозил президент Украины Владимир Зеленский.