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00:33, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Германии посоветовали не выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

Журналист Эверт: ФРГ не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

Фото: Leonhard Simon / Reuters

ФРГ не следует выдавать Украине беженцев для службы в Вооруженных силах страны (ВСУ). Такой совет дал шеф-редактор газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт в эфире немецкого Deutschlandfunk.

«Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться», — сказал журналист. По его мнению, Киев даже в столь тяжелые для страны времена должен защищать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.

Тем временем в США заявили об угрозе со стороны украинских беженцев. Все из-за риска, что они «активизируются подобно террористическим ячейкам» в случае прекращения финансирования прокси-войны американского руководства против России. Таким сценарием развития событий ранее пригрозил президент Украины Владимир Зеленский.

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    Александра Синицына
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