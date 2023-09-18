Папа Римский выступил за продолжение миротворческой миссии по Украине

Папа Римский заинтересован в миротворческой миссии кардинала Дзуппи по Украине

Папа Римский Франциск заинтересован в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи по Украине. Об этом сообщил посол России в Ватикане Иван Солтановский, передает РИА Новости.

«Папа Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии, которую по его поручению осуществляет глава Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи», — заявил дипломат.

Также российский посол сообщил, что после вручения верительных грамот Папе Римскому он обсудил с секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином конфликт на Украине и другие проблемы международной повестки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что посланник Ватикана собирается приехать в Москву и обсудить урегулирование конфликта на Украине. Лавров добавил, что Россия готова реагировать на все серьезные предложения об урегулировании украинского конфликта.