Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 18 сентября 2023Мир

Папа Римский выступил за продолжение миротворческой миссии по Украине

Папа Римский заинтересован в миротворческой миссии кардинала Дзуппи по Украине

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Римский Франциск заинтересован в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи по Украине. Об этом сообщил посол России в Ватикане Иван Солтановский, передает РИА Новости.

«Папа Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии, которую по его поручению осуществляет глава Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи», — заявил дипломат.

Также российский посол сообщил, что после вручения верительных грамот Папе Римскому он обсудил с секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином конфликт на Украине и другие проблемы международной повестки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что посланник Ватикана собирается приехать в Москву и обсудить урегулирование конфликта на Украине. Лавров добавил, что Россия готова реагировать на все серьезные предложения об урегулировании украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о приближении самолета ВВС США к границам России

    Telegram Кадырова описал потери ВСУ словами «перевалило все мыслимые грани»

    Шуфутинский заявил о желании записать дуэт с Mia Boyka

    Путин заявил о завершении восстановления экономики России

    Собянин отправил правительство Москвы в отставку

    Российские власти опровергли проблемы с комплектующими для дронов из Китая

    Москвичи приобрели рекордное число элитных загородных домов

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    В США оценили возможность отступления России

    Россиян предупредили о приходе тройной эпидемии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости