Массовую драку в российском кафе сняли на видео

Массовую драку в кафе «Зуфар» в башкирском городе Баймак сняли на видео

В городе Баймак в Башкирии произошла массовая драка в кафе «Зуфар». Ее сняли на видео, которое публикует телеканал «360».

На кадрах видно, как в заведение заходят несколько человек, которые нападают на сидящего в зале посетителя. Затем помещение внезапно наполняется большим числом людей, начинается массовая драка.

Сотрудники правоохранительных органов установили всех участников драки, их привлекли к административной ответственности. О причинах конфликта информации нет.

Ранее в Нижнекамске мигранты устроили массовую драку из-за девушки, потасовку сняли на видео. Один мигрант получил травмы, его госпитализировали.