Немецкого посла вызвали в МИД Китая после заявления Бербок о Си Цзиньпине

МИД Китая вызвал посла Германии в ответ на заявления Бербок о Си Цзиньпине

МИД Китая вызвал посла Германии в республике Патрисию Флор после заявления немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на представителя МИД Германии.

Отмечается, что посол Германии в Пекине была вызвана в МИД Китая в воскресенье, 17 сентября.

Ранее в сентябре глава МИД Германии на вопрос американского телеведущего Fox News, чем должен закончиться украинский конфликт, указала, что «Украина должна победить в этой войне», поскольку противоположный итог стал бы «сигналом для таких диктаторов этого мира, как Си Цзиньпин».

Китай с большим возмущением отреагировал на слова Бербок. Так пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин назвала их «чрезвычайно абсурдными, серьезным нарушением политического достоинства Китая и открытой политической провокацией». Представитель китайского МИД также сообщила, что Пекин сделал Берлину представление по дипломатическим каналам.