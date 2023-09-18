Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 18 сентября 2023Мир

Немецкого посла вызвали в МИД Китая после заявления Бербок о Си Цзиньпине

МИД Китая вызвал посла Германии в ответ на заявления Бербок о Си Цзиньпине

Фото: Suo Takekuma / Pool / Reuters

МИД Китая вызвал посла Германии в республике Патрисию Флор после заявления немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на представителя МИД Германии.

Отмечается, что посол Германии в Пекине была вызвана в МИД Китая в воскресенье, 17 сентября.

Ранее в сентябре глава МИД Германии на вопрос американского телеведущего Fox News, чем должен закончиться украинский конфликт, указала, что «Украина должна победить в этой войне», поскольку противоположный итог стал бы «сигналом для таких диктаторов этого мира, как Си Цзиньпин».

Китай с большим возмущением отреагировал на слова Бербок. Так пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин назвала их «чрезвычайно абсурдными, серьезным нарушением политического достоинства Китая и открытой политической провокацией». Представитель китайского МИД также сообщила, что Пекин сделал Берлину представление по дипломатическим каналам.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Косметолог предупредила о необратимом вреде уколов красоты с маркетплейсов

    Губерниев поспорил со спортсменами-чемпионами о допуске россиян на Олимпиаду

    Лавров встретился со своим китайским коллегой

    Росгвардия представила современные образцы вооружения и техники

    Определены эволюционные механизмы развития ожирения

    В Польше проведут расследование коррупции при выдаче виз

    Последствия спецоперации спецназа МВД в центре Москвы попали на видео

    Россиянам рассказали о ценах на бензин

    Популярный российский YouTube-блогер раскрыл размер первого заработка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости