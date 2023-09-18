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01:55, 18 сентября 2023Мир

Стало известно о желании президента Бразилии встретиться с Зеленским

Президент Бразилии предложил Зеленскому встретиться в рамках Генассамблеи ООН
СюжетСаммит G20
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести двустороннюю встречу в рамках Генассамблеи ООН. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на сенатора Жака Вагнера.

Сенатор входит в делегацию главы государства для поездки в Нью-Йорк. «Президент Лула да Силва предложил Владимиру Зеленскому встретиться во время Генеральной ассамблеи ООН », — говорится в материале.

Ранее главы МИД Бразилии и Украины Мауро Виейра и Дмитрий Кулеба согласовали позиции сторон в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

10 сентября стало известно, что бразильский лидер намерен посетить Москву в 2024 году для участия в саммите объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Как уточнил политик, он рассчитывает на ответный визит российского коллеги на саммит G20 в Бразилии.

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    Марина Совина
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