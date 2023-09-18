Прибыль западных компаний застряла в России

FT: в России застряли $18 млрд, заработанные бизнесом из «недружественных» стран

В России застряли миллиарды долларов, заработанные бизнесом из «недружественных» стран после начала спецоперации на Украине. Москва заблокировала прибыль западных компаний, продолживших работу на территории страны, в попытке надавить на власти, сообщает Financial Times (FT).

По данным Киевской школы экономики (KSE), прибыль западных компаний за 2022 год составила порядка 18 миллиардов долларов. Их вывод стал невозможен после введения запрета на выплату дивидендов компаниям из США, Великобритании, ЕС и прочих стран, вводивших санкции против России.

Наибольшую прибыль от бизнеса в России получили американские компании (4,9 миллиарда долларов), за ними следуют немецкие, австрийские и швейцарские компании с результатами в 2,4 миллиарда, 1,9 миллиарда и 1 миллиард долларов соответственно, пояснил замдиректора по развитию KSE Андрей Оноприенко.

По словам научного сотрудника-нерезидента Российского Евразийского центра Карнеги (Фонд Карнеги признан в России иноагентом) Александры Прокопенко, сильное желание иностранных компаний вернуть свои дивиденды позволяет Москве использовать их в качестве рычага воздействия, например, чтобы убедить западные власти разморозить российские активы. При этом часть бизнеса из «недружественных» стран нашла способы обойти эти ограничения. Так, российская дочерняя компания американской группы Mars в прошлом году выплатила 56,1 процента дивидендов своей материнской компании в счет своих долгов.

В начале сентября Европейская комиссия (ЕК) придумала законный способ передать доходы от замороженных российских активов в бюджет блока. Орган подготовил юридическую процедуру обложения активов налогом на прибыль. Согласно этому механизму, компании, получившие большую прибыль от заблокированных активов Центробанка, должны будут перевести ее часть в бюджет Евросоюза. Переводы будут оформлены в качестве «внешне назначенных доходов» как прямые взносы членов блока для финансирования конкретных расходов.