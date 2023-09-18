В Чехии нашли способ запретить россиянам попасть в страну

МВД Чехии: ограничения на въезд машин с номерами РФ аналогичны запрету на прилет

Власти Чехии нашли способ запретить россиянам попасть в страну с помощью введенных европейскими странами ограничений на въезд российских автомобилей. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан, сообщает РИА Новости.

По словам министра, Чехия не имеет наземной границы с Россией, в связи с чем с февраля 2022 года ввела запрет на прилеты россиян в республику. По словам главы МВД, запрет на въезд машин с номерами РФ аналогичен запрету на прилет.

10 сентября Европейский союз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Позднее Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Эстония запретила въезд авто из РФ, также российских туристов призвали воздерживаться от поездок на машинах в Литву и Латвию.