Берлинские студенты раскритиковали антироссийскую пропаганду в университете

Члены организации «Международная молодежь и студенты за социальное равенство» (IYSSE) Берлинского университета имени Гумбольдта раскритиковали руководство высшего учебного заведения за организацию антироссийской фотовыставки «Российские военные преступления» в фойе главного корпуса, назвав это «военной пропагандой». Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Выставка не имеет научной ценности, но служит для демонизации российской стороны и разжигания ужасающей прокси-войны на Украине дальнейшими поставками оружия», — говорится в публичном заявлении, написанном Грегором Линком, членом группы. Явная критика была адресована профессорам университетов Йоргу Баберовски и Херфриду Мюнклеру.

В листовках студенты поясняют, что «немецкий милитаризм после своих преступлений в двух мировых войнах» снова предпринимает шаги, «чтобы взять Украину под свой контроль для нанесения стратегического поражения России».

Студенческая организация обращает внимание, что цель выставки заключается в поддержке поставок украинским военным более мощного оружия в еще большем объеме. По словам Линка, на открытии это объяснили президент университета Юлия фон Блюменталь и украинский мультимиллиардер Виктор Пинчук, который финансирует выставку.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ существуют в состоянии военной цензуры. Кроме того, по его словам, жители стран Запада устали от антироссийской пропаганды.