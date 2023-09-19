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13:18, 19 сентября 2023Силовые структуры

Российского боксера задержали за участие в массовой драке

В Москве полиция задержала боксера Ионова за участие в массовой драке

Кадр: TOP DOG / YouTube

В Москве полиция задержала боксера Игоря Ионова по прозвищу Имеля за участие в массовой драке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рано утром 17 сентября пьяный Ионов в караоке-клубе начал спорить с другим гостем заведения из-за девушки. На улице боксер и его друзья набросились на 29-летнего Михаила. Драку попыталась остановить супружеская пара, которая вышла из караоке. Сначала на помощь Михаилу пришел супруг, которого тоже стали бить. Тогда вмешалась и женщина.

В результате женщину госпитализировали с сотрясением мозга, других пострадавших также отправили в больницу снимать побои, а Ионова полиция отвезла в отделение, а потом отпустила.

Shot сообщает, что сначала боксер ударил по голове мужчину, который хотел защитить Михаила, а потом в область виска и его жену. Женщина от удара упала на землю.

Ранее в городе Баймак в Башкирии произошла массовая драка в кафе «Зуфар».

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    Варвара Митина
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