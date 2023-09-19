Президент Швейцарии заявил о серьезном кризисе в мире

Глава Швейцарии Берсе заявил о крупнейшем после Второй мировой кризисе

Мир столкнулся с серьезным кризисом, который, вероятно, является самым крупным со времен Второй мировой войны. Об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе, передает РИА Новости.

Такую оценку ситуации он дал во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства обвинил Россию в том, что она «совершила нападение на международное право и международные институты», начав специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о нависшей над миром угрозе глобального конфликта. По его словам, она «никогда не была так близка, как сегодня».